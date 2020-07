Adesso è anche ufficiale: Lucarelli saluta il Catania, futuro alla Ternana (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come vi avevamo raccontato in esclusiva ieri sera, il Catania e Cristiano Lucarelli si sono separati definitivamente. Nel futuro dell’allenatore livornese c’è Adesso la Ternana. Questo il comunicato del club etneo: “Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l’allenatore Cristiano Lucarelli. Con mister Lucarelli, si congedano dal nostro club anche l’allenatore in seconda Richiard Vanigli ed il collaboratore tecnico Alessandro Conticchio: ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e sinceri auguri delle migliori fortune.” Infine, attraverso lo stesso comunicato ecco le dichiarazioni del tecnico che lascia il club siciliano dopo una ... Leggi su alfredopedulla

borghi_claudio : Finita l'operazione e me sa che anche questa volta vi toccherà continuare a sopportarmi. Grazie all'èquipe del Prof… - IlContiAndrea : Che poi pure #Bocelli ha avuto il #Covid_19 così come la sua famiglia e ha pure dichiarato a maggio (non otto mesi… - LegaSalvini : SICUREZZA, SALVINI E MOLTENI: “GOVERNO NEMICO DELL’ITALIA, BLOCCATA ANCHE LA SPERIMENTAZIONE DEL TASER” “Ritardi,… - HopeWorld218 : @asaichoe ma non capisco perché non mi fa aiutare nessuno anche se l’ho attivato adesso.... - rickthesizbeer : RT @manfredi_min: Adesso dobbiamo tornare in presenza, l'#università ha rilevanza dal punto di vista della formazione ma anche delle relazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso anche Kodak, dalla fotografia alla diagnostica e adesso anche i farmaci. Prestito di 750 milioni dalla Casa Bianca AboutPharma Coronavirus, la sanità che non c’è

Il territorio è stato abbandonato, la riforma non è stata applicata, a Lodi città si negava la presenza dei casi positivi “Mamma, basta piangere”. “Ancora? Ti prego”. Per giorni mio figlio 15enne, app ...

Gasp: "Il 2° posto? Manca una gara, ci proveremo. Il recupero di Ilicic è difficile"

Il tecnico della Dea: "Peggior primo tempo della stagione, ma se poi si fa una ripresa così, vuol dire che le gambe ci sono ancora. Però senza Josip perdiamo molto" Gian Piero Gasperini raccoglie altr ...

Il territorio è stato abbandonato, la riforma non è stata applicata, a Lodi città si negava la presenza dei casi positivi “Mamma, basta piangere”. “Ancora? Ti prego”. Per giorni mio figlio 15enne, app ...Il tecnico della Dea: "Peggior primo tempo della stagione, ma se poi si fa una ripresa così, vuol dire che le gambe ci sono ancora. Però senza Josip perdiamo molto" Gian Piero Gasperini raccoglie altr ...