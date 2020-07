Addio a Jacqueline Scott: morta l’attrice di molti film e serie (Di mercoledì 29 luglio 2020) morta Jacqueline Scott, l’attrice di molti film e serie aveva 89 anni: Addio alla diva che aveva esordito recitando a Broadway. Si è spenta a 89 anni l’attrice Jacqueline Scott, la quale nel corso della sua lunga carriera ha avuto la fortuna di lavorare con grandi e apprezzati registi. Durante l’infanzia, seguì gli spostamenti lavorativi … L'articolo Addio a Jacqueline Scott: morta l’attrice di molti film e serie è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Profilo3Marco : RT @tempoweb: Addio a #JacquelineScott. L'attrice #tv da 'Il fuggiasco' a Spielberg #cinema #29luglio - tempoweb : Addio a #JacquelineScott. L'attrice #tv da 'Il fuggiasco' a Spielberg #cinema #29luglio - tfaddicted : Durante la 18° stagione di #NCIS diremo addio al personaggio di Maria Bello, Jacqueline “Jack” Sloane. L'attrice sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Jacqueline

Il Tempo

Jacqueline Sauvage che in Francia era divenuta il simbolo delle violenze coniugali dopo aver assassinato il marito violento, poi graziata dall'ex presidente Francois Hollande, è morta all'età di 72 an ...È morta nella sua casa di Los Angeles l'attrice americana Jacqueline Scott, popolare volto della tv americana degli anni Sessanta e famosa sopreattutto per la serie «Il fuggiasco» accanto a David Jans ...