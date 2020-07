Ad Anghiari un'edizione speciale della Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina (Di mercoledì 29 luglio 2020) finalmente ufficiale: la Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana sarà recuperata e vivrà un'edizione speciale da giovedì 3 a domenica 6 settembre. Meno giorni rispetto alla durata ... Leggi su lanazione

È finalmente ufficiale: la Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana sarà recuperata e vivrà un’Edizione Speciale da giovedì 3 a domenica 6 settembre. Meno giorni rispetto alla durata ...in un periodo in cui le temperature ancora estive consentiranno ai visitatori di passeggiare nelle vie del centro storico di Anghiari visitando in sicurezza le botteghe artigiane. L’Edizione Speciale ...