Acea, Gola; "Possibile chiudere 2020 oltre +8%, solida struttura finanziaria" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. -(Adnkronos) - Quelli di Acea nel primo semestre 2020 "sono risultati migliori delle previsioni" che evidenziano "la solida struttura finanziaria e una liquidità che permette di coprire le scadenze e il debito oltre il 2024". Lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola in conference call per presentare i risultati del semestre. Pur "senza voler dare una guidance specifica" Gola ha ribadito come "se nel primo semestre abbiamo registrato una crescita dell'8% trainata da business reGolati, riteniamo che possiamo conseguire almeno una crescita simile nel secondo semestre". Quindi, ha concluso, la convinzione è che il risultato dell'intero anno "possa essere superiore all' ... Leggi su iltempo

