A Venezia il cinema è sull’acqua: è il primo drive-in italiano in barca. L’inaugurazione al tramonto – Le immagini (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sessanta barche e circa 300 persone si sono posizionate martedì sera nel bacino dell’Arsenale di Venezia per l’inaugurazione di Barch-In, il primo cinema drive-in italiano sull’acqua, per la città che vive sulla laguna. Sullo schermo collocato a terra è stato proiettato il thriller drammatico del 2006 “The Prestige”, mentre la platea di barche ormeggiate, private, o a noleggio, si è distribuita a raggio sullo specchio della darsena. Lo spettacolo, gratuito e su prenotazione, è stato consentito a tutte le tipologie di barche fino a 11 metri, e non è consentito l’accesso ai pedoni. Cinque le serate con cinque diversi film da martedì al 1 agosto. Barch-In è stato ideato dal collettivo cinema ... Leggi su ilfattoquotidiano

