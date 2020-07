“A rischio 850 mila posti di lavoro”: l’allarme choc lanciato dai sindacati (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come ampiamente prevedibile, è il turismo il settore che continua a pagare il conto più caro di fronte a una crisi economica che ha ridotto in maniera drastica il flusso di stranieri diretti nel nostro Paese per l’estate e cambiato le abitudini vacanziere degli italiani. Riducendo, innanzitutto, i giorni di relax che ogni famiglia ha deciso di concedersi, per molti quantificabili in una sola settimana di ferie. Con conseguenze devastanti per quel vasto cosmo di lavoratori stagionali che ogni anno attendono i mesi più caldi per rimboccarsi le maniche e darsi da fare. I cartelli “cercasi” indirizzati ad aspiranti camerieri, commessi e baristi sono spariti dalle vetrine dei negozi. Il tutto mentre il segretario generale della Fisascat Cisl, Davide Guarini, lanciava l’allarme agli esponenti del governo giallorosso: “Nella migliore delle ... Leggi su ilparagone

Per l'Italia i rischi per l'attività economica appaiono al ribasso ... Social and Governance) ha superato 850 miliardi di dollari, pari a meno del 2% dell'Asset Under Management globale; a questi si ...

Quando, tra fine novembre e inizio gennaio scorsi, le acque del Mekong si sono tinte di azzurro, alcuni hanno gridato al prodigio, ma in maggioranza si sono rivolti ai propri governi per chiedere ragi ...

