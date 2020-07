A 130 anni dalla morte, svelato il segreto dell’ultimo quadro di Van Gogh (Di mercoledì 29 luglio 2020) A Auvers-sur-Oise, uno dei massimi specialisti mondiali di Van Gogh, Wouter van der Veen, ha individuato il luogo che potrebbe aver ispirato l’ultima opera di Van Gogh: Radici d’albero. La scoperta sarà presentata oggi ad Auvers per il 130° anniversario della morte, dall’Institut Van Gogh, in presenza della direttrice del museo Van Gogh di Amsterdam e un lontano nipote del pittore. Grazie a questa scoperta potrebbero essere svelati alcuni particolari sulle ultime ore di vita dell’artista, scomparso suicida il 29 luglio 1890. Vincent Van Gogh Radici d’albero Van Der Veen – direttore dell’Institut Van Gogh – rimasto in casa durante il lockdown per il Coronavirus, mentre metteva un ... Leggi su open.online

