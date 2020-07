5600 soldati USA in arrivo. Saranno ri-dislocati tra Italia e Belgio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Verranno ri-dislocati in Italia parte dei circa 12mila militari che gli Stati Uniti ritireranno dalla Germania. Lo ha detto il segretario alla Difesa Mike Esper, illustrando ai giornalisti i dettagli del piano previsto dal Pentagono. Circa 5.600 militari Usa verranno inviati in Italia e Belgio, mentre gli altri 6.400 faranno ritorno negli Usa, ma Saranno dispiegati a rotazione in Europa. Il ritiro dei 12mila soldati Usa dalla Germania, che ridurrà il contingente nel Paese a 24mila soldati, è più consistente di quanto inizialmente previsto. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal nella sua edizione online, il piano del Pentagono prevederebbe anche lo spostamento in Belgio dei principali comandi Usa in Europa e ... Leggi su databaseitalia

