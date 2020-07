5 auto Euro 6 da comprare con gli incentivi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ecco . Il Decreto Rilancio è stato approvato anche alla Camera - 159 voti favorevoli e 121 contrari - dopo essere passato in Senato. Adesso mancano solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i relativi decreti attuativi. Se non ci saranno intoppi, gli incentivi saranno disponibili dal 1° agosto; per ora sono stati stanziati solo 50 milioni di Euro, ma si parla già di fare salire i fondi disponibili a 1 miliardo di Euro. Gli incentivi riguardano sia le auto elettriche, sia le ibride plug-in, che tutte le benzina e Diesel, a patto che abbiano emissioni fino a 110 g/km e non costino più di 40.000 Euro +IVA, cioè 48.800 Euro. Ma come funziona? Chi acquisterà un’auto nuova benzina o diesel dal 1° agosto ... Leggi su gqitalia

poliziadistato : Riciclaggio internazionale di auto di lusso, due arresti della #Poliziastradale di Frosinone. Sequestrate, in varie… - Orlando81631889 : RT @GagliardoneS: il 55enne Italiano che viveva in auto, trovato oggi e probabilmente morto 5 giorni fa per essersi IMPICCATO ad un albero,… - Barbuscia_spa : Opel Corsa EDITION 1.5 100CV MT6 D - 14450 euro - Barbuscia_spa : Opel Corsa 4ª serie 1.2 85CV 5 porte GPL-TECH Edition - 7500 euro - Barbuscia_spa : Opel Corsa 5ª serie 1.2 5 porte Advance - 9500 euro -