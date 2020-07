37 anni senza Rocco Chinnici: "Il rimedio è la mobilitazione delle coscienze" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Luglio è il mese che rinnova la memoria, ma non di eroi. Alcune battaglie sono fatte innanzitutto da uomini. Padri, madri, mariti e figli. Professionisti che studiano carte, documenti e prove e poi prendono decisioni senza avere paura.Qualcuno sente ancora forte il rumore di alcune bombe che intonano nomi chiari, mentre i più giovani fanno fatica a prendere in mano un’eredità raccontata dai testimoni del fare. La storia della lotta alla mafia è una storia di vita, non di morte: la vita di chi ha agito senza tentennamenti, perché “la paura è un istinto da preda”.E se non sei preda, cosa fai? Vai avanti e non ti tiri indietro.Così, “con le movenze di un velocista”, di chi senza distrazioni muove passi decisi, ... Leggi su huffingtonpost

marcocappato : Il Pubblico Ministero ha appena chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere per Mina Welby e per me. Attendia… - ilfoglio_it : Gianrico Tedeschi aveva iniziato a recitare in un lager tedesco e da allora non aveva mai smesso di vivere il teatr… - FidanzaCarlo : Continua il nostro impegno per chiedere GIUSTIZIA PER #CHICO FORTI, #detenuto da troppi anni negli #Usa a seguito d… - SimonettaTullo : RT @HuffPostItalia: 37 anni senza Rocco Chinnici: 'Il rimedio è la mobilitazione delle coscienze' - HuffPostItalia : 37 anni senza Rocco Chinnici: 'Il rimedio è la mobilitazione delle coscienze' -

Ultime Notizie dalla rete : anni senza 20 ANNI SENZA CARMINE DE SANTIS Appia Polis Mettere la scuola al centro. Nostra intervista esclusiva a Nicola Fratoianni (LEU)

All’onorevole Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali e componente della Commissione Cultura della Camera, abbiamo posto qualche domanda sulla attuale situazione della scuola italiana e sulle m ...

Fedez contro Bocelli e Salvini: "Fare silenzio ogni tanto non fa male"

Andrea Bocelli è passato dall'essere un eroe e simbolo d'orgoglio nazionale all'essere quasi un traditore della Patria, preso di mira dai social del pensiero unico. "Io conosco un sacco di gente, ma n ...

All’onorevole Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali e componente della Commissione Cultura della Camera, abbiamo posto qualche domanda sulla attuale situazione della scuola italiana e sulle m ...Andrea Bocelli è passato dall'essere un eroe e simbolo d'orgoglio nazionale all'essere quasi un traditore della Patria, preso di mira dai social del pensiero unico. "Io conosco un sacco di gente, ma n ...