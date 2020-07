1,5 miliardi per salvare il calcio, il piano della Fifa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il piano della Fifa per salvare il calcio: 1,5 miliardi di dollari messi a disposizione di tutta la comunità. NYON (SVIZZERA) – La Fifa ha approvato il suo piano per salvare il calcio. Si tratta di un fondo da 1,5 miliardi di dollari messi a disposizioni per tutta la comunità, incluso calcio professionistico maschile e femminile e quello giovanile. Soldi che potranno essere ottenuti tramite un sistema di sovvenzioni e prestiti combinati che devono rispettare dei rigorosi requisiti di conformità. Il consiglio di presidenza della Fifa ha dato il via libera a questo piano che dovrebbe entrare in vigore ... Leggi su newsmondo

Anche se mai nominato in modo esplicito, l’approvazione della risoluzione di maggioranza sul programma nazionale di riforme è un primo sì al Mes. O quanto meno non lo esclude a priori. Il governo Cont ...

Invarianza della pressione fiscale, ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale e rilancio degli investimenti volti a incrementare il patrimonio pubblico sul triennio 2021-202 ...

Anche se mai nominato in modo esplicito, l'approvazione della risoluzione di maggioranza sul programma nazionale di riforme è un primo sì al Mes. O quanto meno non lo esclude a priori. Il governo Cont ...

Invarianza della pressione fiscale, ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale e rilancio degli investimenti volti a incrementare il patrimonio pubblico sul triennio 2021-202 ...