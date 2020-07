Zuckerberg ha mentito al Congresso, il repubblicano Gaetz lo deferisce al dipartimento di giustizia. (Di martedì 28 luglio 2020) Un membro del Congresso repubblicano ha deferito il CEO di Facebook Mark Zuckerberg al dipartimento di giustizia per aver mentito durante un’audizione della Big Tech all’antitrust per pregiudizi politici. Le prove (video) a suo carico sono state raccolte durante il “progetto Veritas” Il repubblicano Matt Gaetz (R-Florida) ha scritto una lettera indirizzata al procuratore generale William Barr lunedì. Zuckerberg avrebbe reso “dichiarazioni false al Congresso mentre era sotto giuramento” durante le audizioni congiunte del 10-11 aprile 2018. #BREAKING: I've filed a criminal referral against Facebook CEO Mark Zuckerberg for making materially ... Leggi su databaseitalia

DatabaseItalia : Mentire al Congresso non è cosa da poco, a condizione che il DOJ passi sul rinvio. Roger Stone è stato recentemente… -

Ultime Notizie dalla rete : Zuckerberg mentito Ora Facebook avvisa se si condividono notizie vecchie, ma non è il solo a farlo Inside Marketing SPILLO/ L’errore di Zuckerberg e dei “milionari penitenti”

Mentre da benigno sto riflettendo su come uscire dalla questione, una malizia mi passa per la mente ma… se con il fisco si redistribuisce, si pareggiano pure i conti con quel potere d’acquisto?

Il mondo di Mr e Mrs Musk: Gengis Khan, la paternità e l’intelligenza artificiale che li ha fatti conoscere

La sua Tesla ha triplicato il valore di mercato in meno di un anno (oggi capitalizza più di molte delle maggiori industrie dell’auto messe insieme), due astronauti americani sono sulla Stazione spazia ...

Mentre da benigno sto riflettendo su come uscire dalla questione, una malizia mi passa per la mente ma… se con il fisco si redistribuisce, si pareggiano pure i conti con quel potere d’acquisto?La sua Tesla ha triplicato il valore di mercato in meno di un anno (oggi capitalizza più di molte delle maggiori industrie dell’auto messe insieme), due astronauti americani sono sulla Stazione spazia ...