Zuckerberg al Senato Usa: "Facebook è orgogliosamente americana, la Cina ha valori diversi" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il fondatore del social network atteso in audizione assieme ai big di Apple, Amazon e Google, ma trapelano alcuni passaggi del suo discorso in cui ammette che la sua azienda ha ancora molto da fare: "Abbiamo la responsabilità di fermare la disinformazione e i discorsi che... Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : Zuckerberg Senato

la Repubblica

Facebook è "un'azienda americana, orgogliosa" di esserlo. Mark Zuckerberg si appresta a difendere la sua società davanti al Congresso nell'audizione che si terrà oggi insieme agli ad di Apple, Amazon ...Non è un caso che Alessandro Baricco, in The Game, abbia scelto questa scena per descrivere le nuove élite, soffermandosi anche sui dettagli dell’atteggiamento di Zuckerberg e dei membri del Senato ...