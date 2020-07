Zenit, i festeggiamenti si fanno in grande: i best moments della stagione proiettati sul Palace Bridge (Di martedì 28 luglio 2020) Bisognava trovare un modo per festeggiare al meglio la stagione. Ecco che lo Zenit San Pietroburgo ha deciso di fare le cose in grande. Dopo aver vinto il campionato e anche la Coppa di Russia, la società ha messo in scena uno spettacolo memorabile per tutti gli appassionati, non solo tifosi del club russo. I best moments del 2019-2020 sono stati proiettati sul Palace Bridge della città.Zenit: scenario mozzafiato a San Pietroburgocaption id="attachment 998367" align="alignnone" width="661" Zenit (twitter Zenit English)/captionNon è la prima occasione in cui il club regala spettacoli fuori dal comune. E anche in questa stagione lo ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Zenit, i festeggiamenti si fanno in grande: i best moments della stagione proiettati sul Palace Bridge -… - CalcioPillole : #Zenit, piccolo inconveniente durante i festeggiamenti per la conquista della Coppa di Russia: il capitano… - s_biancofiore : RT @Pall_Gonfiato: #CoppadiRussia: #Ivanovic esagera nei festeggiamenti e rompe il trofeo - Pall_Gonfiato : #CoppadiRussia: #Ivanovic esagera nei festeggiamenti e rompe il trofeo - sportli26181512 : Lo Zenit vince la Coppa di Russia, ma Ivanovic rompe il trofeo. VIDEO: Lo Zenit San Pietroburgo vince la Coppa di R… -

Ultime Notizie dalla rete : Zenit festeggiamenti Zenit, i festeggiamenti si fanno in grande: i best moments della stagione proiettati sul Palace Bridge ItaSportPress Lo Zenit vince la Coppa di Russia, ma Ivanovic rompe il trofeo. VIDEO

Lo Zenit San Pietroburgo vince la Coppa di Russia battendo in finale il Khimki, grazie al rigore segnato all'84' da Dzyuba. Durante i festeggiamenti però il capitano Ivanovic alza la coppa, ma a causa ...

VIDEO - Lo Zenit vince la Coppa di Russia, ma il trofeo cade e va in frantumi

Ieri lo Zenit San Pietroburgo ha vinto per la sesta volta la Coppa di Russia grazie alla vittoria in finale sul Khimki. Durante la premiazione, però il capitano Branislav Ivanovic si è reso protagonis ...

Lo Zenit San Pietroburgo vince la Coppa di Russia battendo in finale il Khimki, grazie al rigore segnato all'84' da Dzyuba. Durante i festeggiamenti però il capitano Ivanovic alza la coppa, ma a causa ...Ieri lo Zenit San Pietroburgo ha vinto per la sesta volta la Coppa di Russia grazie alla vittoria in finale sul Khimki. Durante la premiazione, però il capitano Branislav Ivanovic si è reso protagonis ...