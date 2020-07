Zaniolo-Pellegrini, la Roma vuole blindarli: si pensa al rinnovo “in coppia” (Di martedì 28 luglio 2020) La Roma vuole blindare Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, ritenuti due simboli giallorossi e giocatori su cui costruire il futuro Il futuro della Roma passa tra i piedi di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, due simboli della squadra giallorossa e due talenti sui quali costruire i successi che verranno. Proprio per la loro importanza, la società vorrebbe blindarli con un adeguato rinnovo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha deciso che entrambi i giocatori saranno chiamati a ridiscutere i loro accordi con un rinnovo “di coppia”. Saranno loro, infatti, il futuro della Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

