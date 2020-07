Zaniolo nella bufera: pizzicato in discoteca con sigaretta e senza mascherina - VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) Nicolò Zaniolo è finito al centro di una nuova bufera dopo le dichiarazioni pubbliche dell'allenatore della Roma Paulo Fonseca circa il suo scarso impegno in campo nei confronti dei compagni. Questa volta, però, per questioni extracalcistiche. Il centrocampista è stato pizzicato, nella notte di lunedì, in una discoteca della Capitale senza mascherina sul volto e con la sigaretta in bocca, mentre si godeva una serata di relax in compagnia del terzino del Cagliari Luca Pellegrini. Mi ha girato... Leggi su 90min

repubblica : RT @RepubblicaTv: Roma, Zaniolo in discoteca senza mascherina: il video sui social: Un video, diventato in breve tempo virale sui social, r… - RepubblicaTv : Roma, Zaniolo in discoteca senza mascherina: il video sui social: Un video, diventato in breve tempo virale sui soc… - infoitsport : Zaniolo nella bufera, serata in discoteca con sigaretta e senza mascherina [VIDEO] - milanvoice_ACM : @daniel78ASR @reddevilrm @Fabius40884986 @AliprandiJacopo Poi mettono anche Zaniolo nella foto... - lupone47 : @Gazzetta_it Perché nella Lazio gioca unica punta in Nazionale no... e poi bisogna trovargli giocatori compatibili… -