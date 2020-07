Zaniolo fuma, il centrocampista della Roma ‘pizzicato’ in discoteca con la sigaretta (Di martedì 28 luglio 2020) Non bastavano i dubbi legati al suo futuro e lo scontro avuto con Fonseca. Nicolò Zaniolo non sembra avere pace. E dopo le risposte sul campo arrivano notizie, e immagini, che lo mettono ancora in imbarazzo. Il giovane fantasista della Roma, infatti, è stato immortalato durante una serata in discoteca. Zaniolo si trovava al Mythos ieri sera, locale alla moda della Capitale, è stato avvistato da decine di tifosi. E allora via con i selfie, quasi tutti senza mascherina, nonostante il club giallorosso abbia più volte ripetuto ai suoi tesserati di prestare attenzione a situazioni del genere. Niente di troppo strano, anzi, un ventenne che si diverte in discoteca è la normalità. Zaniolo, sigaretta e ... Leggi su italiasera

