Zaniolo filmato con la sigaretta. Nainggolan se la ride su instagram (Di martedì 28 luglio 2020) Una risata e un commento ironico sul titolo di un articolo di giornale sul video che ritrae Nicolò Zaniolo con una sigaretta in discoteca. Questo l’intervento di Radja Nainggolan sotto il profilo instagram di una nota pagina di tifosi romanisti a proposito del caso del giorno. In particolare il belga si è soffermato sull’uso nel titolo dell’espressione: “Spunta una sigaretta“. Nel 2018 il centrocampista belga è stato il principale protagonista dell’operazione che ha portato in giallorosso il talento classe 1999. Il commento di @OfficialRadja 🥰 pic.twitter.com/TivoIpI6Mb — Matteo Vitale (@strumentiumani) July 28, 2020 Leggi su sportface

Zaniolo filmato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Zaniolo filmato