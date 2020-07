Zangrillo e Bassetti zittiscono gli allarmisti: "Basta fango, noi siamo sinceri" (Di martedì 28 luglio 2020) Luca Sablone Durissima risposta alle polemiche dopo il convegno in Senato: "No al pensiero unico, la medicina ha bisogno di pluralità e fermento di idee" Sta scatenando diverse e forti reazioni il covegno tenutosi ieri, lunedì 27 luglio, presso la biblioteca del Senato a Piazza della Minerva: all'incontro organizzato da Vittorio Sgarbi e del senatore leghista Armando Siri hanno partecipato medici, scienziati, esperti e ricercatori che hanno avuto l'occasione di esprimere le loro testimonianze e argomentazioni a favore della tesi secondo cui ormai il Coronavirus in Italia non esiste più. Il critico d'arte ha definito tale appuntamento molto importante poiché dovrebbe portare all'elaborazione di un manifesto della verità. Nel mirino delle polemiche è finito anche Alberto Zangrillo, accusato di essere un negazionista e ... Leggi su ilgiornale

