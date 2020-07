Zangrillo e Bassetti: "Noi medici sinceri, non negazionisti" (Di martedì 28 luglio 2020) Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - "Essere definito negazionista dopo aver visto personalmente ognuno dei circa 1.200 malati" di Covid-19 "curati al San Raffaele, dopo aver lavorato notte e giorno fino al 18 aprile nelle 5 rianimazioni dell'ospedale e dopo aver personalmente trasportato malati gravissimi nel mio reparto, mi porta a considerare gli autori delle accuse quali persone in malafede, che si espongono al rischio di querela per diffamazione". Usa parole dure Alberto Zangrillo, prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Non siamo negazionisti, ma medici, professori universitari, ricercatori, replicano. "Il medico - dice Zangrillo all'Adnkronos Salute - cura, dice la verità, si preoccupa responsabilmente, infonde coraggio e, se sostenuto dalle evidenze, esprime fiducia e ... Leggi su liberoquotidiano

Al Senato va in scena la protesta contro la proroga dello stato d'emergenza, alla presenza di Bocelli, Cassese, Sgarbi e altri. Il leghista rifiuta di indossare la protezione al Senato, neanche quella ...

