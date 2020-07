Zangrillo, Bassetti e Clementi: "Non siamo negazionisti ma medici sincerei" (Di martedì 28 luglio 2020) “Essere definito negazionista dopo aver visto personalmente ognuno dei circa 1.200 malati” di Covid-19 “curati al San Raffaele, dopo aver lavorato notte e giorno fino al 18 aprile nelle 5 rianimazioni dell’ospedale e dopo aver personalmente trasportato malati gravissimi nel mio reparto, mi porta a considerare gli autori delle accuse quali persone in malafede, che si espongono al rischio di querela per diffamazione”. Usa parole dure Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dopo l’evento in Senato di ieri definito da più parti convegno dei negazionisti. E non è il solo. Con lui anche Massimo Clementi, virologo dell’ateneo di via Olgettina, e Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive del ... Leggi su huffingtonpost

Adnkronos : #Zangrillo e #Bassetti: 'Noi medici sinceri, non negazionisti' - HuffPostItalia : Zangrillo, Bassetti e Clementi: 'Non siamo negazionisti ma medici sincerei' - lukapg1977 : RT @elenavilla3: Il problema non è Bocelli (chissenefrega di cosa dice), il problema sono Bassetti Clementi Zangrillo Gismondo - medici - c… - maldinapoli : RT @elenavilla3: Il problema non è Bocelli (chissenefrega di cosa dice), il problema sono Bassetti Clementi Zangrillo Gismondo - medici - c… - Veccili28 : RT @azangrillo: Zangrillo e Bassetti: 'Noi medici sinceri, non negazionisti' -

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo Bassetti Zangrillo e Bassetti: "Noi medici sinceri, non negazionisti" Adnkronos Zangrillo e Bassetti: "Noi medici sinceri, non negazionisti"

Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - "Essere definito negazionista dopo aver visto personalmente ognuno dei circa 1.200 malati" di Covid-19 "curati al San Raffaele, dopo aver lavorato notte e giorno f ...

Covid, Bassetti-Clementi-Zangrillo: «Noi negazionisti? No, medici sinceri»

«Essere definito negazionista dopo aver visto personalmente ognuno dei circa 1.200 malati» di Covid-19 «curati al San Raffaele, dopo aver lavorato notte e giorno fino al 18 aprile nelle 5 rianimazioni ...

Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - "Essere definito negazionista dopo aver visto personalmente ognuno dei circa 1.200 malati" di Covid-19 "curati al San Raffaele, dopo aver lavorato notte e giorno f ...«Essere definito negazionista dopo aver visto personalmente ognuno dei circa 1.200 malati» di Covid-19 «curati al San Raffaele, dopo aver lavorato notte e giorno fino al 18 aprile nelle 5 rianimazioni ...