Zamst annuncia la sponsorizzazione di Trae Young, giocatore americano di basket professionista (Di martedì 28 luglio 2020) TOKYO, 28 luglio 2020 /PRNewswire/



"Zamst", marchio di tutori atletici e prodotti sanitari di proprietà di Nippon Sigmax Co., Ltd. con sede a Tokyo, in Giappone, ha annunciato un accordo di sponsorizzazione globale con Trae Young, giocatore di basket professionista degli Atlanta Hawks. All'età di 21 anni, Young ha già avuto una carriera di successo nel basket che comprende l' aver giocato per Oklahoma University ed essere stato il primo ed unico giocatore ad aver mai guidato la classifica NCAA sia per punti che per assist in un'unica stagione. Già nel suo secondo anno da cestista professionista, si è classificato tra i primi tre in ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Zamst annuncia Zamst annuncia la sponsorizzazione di Trae Young, giocatore americano di basket professionista Adnkronos Zamst annuncia la sponsorizzazione di Trae Young, giocatore americano di basket professionista

"Sono entusiasta di collaborare con Zamst perchè i loro tutori sono sempre stati una preziosa aggiunta alla mia condizione e alla mia attività quotidiana di gioco. Come ambasciatore globale del brand ...

"Sono entusiasta di collaborare con Zamst perchè i loro tutori sono sempre stati una preziosa aggiunta alla mia condizione e alla mia attività quotidiana di gioco. Come ambasciatore globale del brand ...