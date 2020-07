Zampa: “Tamponi ogni 7 giorni? La Figc formuli la proposta, siamo pronti a discuterne” (Di martedì 28 luglio 2020) La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, è intervenuta a Radio Punto Nuovo: “Il Ministro Spadafora ha parlato ampiamente della riapertura degli stadi, ma a settembre. Dobbiamo prendere l’abitudine di guardare giorno per giorno come vanno le cose, in molti Paesi c’è un ritorno, tant’è vero che sono stati presi provvedimenti: ciò ci deve far stare all’erta. Detto questo, pensiamo che se tutto resta com’è, le persone si impegneranno a rispettare le regole date, cioè massima igiene, distanza e mascherina, possiamo immaginare una riapertura. Bisogna però accompagnare questo con un piccolo dubbio: a settembre riapriamo le scuole e c’è da capire che impatto avrà sulla popolazione. La notizia di riapertura a ... Leggi su ilnapolista

