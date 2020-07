Zaia: “Il ritorno della Liga Veneta non è per strategia” (Di martedì 28 luglio 2020) VENEZIA – La decisione di tornare al simbolo Liga Veneta, a cui è aggiunta la scritta Salvini Premier, non è una strategia per aumentare i consensi della Lega alle prossime regionali per evitare che la Lista Zaia la surclassi, ma piuttosto “una valorizzazione della nostra storia”. Lo assicura il governatore Luca Zaia, chiarendo che “decisamente non è un sistema per equilibrare altre liste”. Detto questo “è bello rivedere il simbolo” Liga Veneta, e per quanto riguarda l’aggiunta della scritta Salvini Premier “è assolutamente normale” perché “ormai dappertutto bei simboli di partito campeggiano i nomi dei leader”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Zaia: “Il ritorno della Liga Veneta non è per strategia” Regionali, ultimatum Zaia: “Si voti il 20 settembre” Leggi su dire

