Yoga e "trattamenti" rilassanti, 8 agosto a Fagagna per la cura di sé Anche reiki e "massaggi" sonori, assaggi guidati di vino e cena. Evento fino a tarda sera per provare, all'aria aperta e in sicurezza, attività che abbassano i livelli di stress Un pomeriggio in cui dedicare del tempo alla cura di sé e immergersi nel silenzio, nei suoni e nella pratica di attività rilassanti, tra Yoga e bagni di gong, reiki e massaggi sonori, pic nic e degustazioni guidate di vini. L'originale iniziativa, che prende il nome di "Sounds in silence", è organizzata per sabato 8 agosto, dalle 14.30, da Altronde di Stefano Dalan, e si terrà negli spazi all'aperto dell'Azienda vinicola Il Poggio di Villalta di Fagagna. L'intento, soprattutto in questo momento post lockdown che ...

