Xavi chiama il Barcellona | “Rispetto Setien | ma quella è casa mia Su Messi…”

Torna a parlare Xavi dopo aver annunciato la sua positività al Covid-19 nelle scorse ore. Intervistato dal quotidiano Marca, l'attuale tecnico dell'Al-Sadd è tornato a parlare del suo sogno di diventare l'allenatore del Barcellona e del futuro di Lionel Messi, sempre più spesso accostato ad altre squadre tra cui l'Inter.Xavi: "Barcellona è casa mia"caption id="attachment 301309" align="alignnone" width="414" Messi Xavi (getty images)/caption"Non posso nascondere l'ambizione di allenare un giorno il Barcellona", ha detto Xavi. "quella è la mia casa e il mio desiderio principale, sarebbe un sogno per me. Adesso però resto concentrato sull'Al Sadd, mi sento carico in vista della ...

