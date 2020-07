Wonder Woman 1984, Gal Gadot: "L'armatura dorata mi fa sentire sexy" (Di martedì 28 luglio 2020) Gal Gadot parla con entusiasmo dell'armatura dorata di Diana Prince, bella e sexy, che potremo apprezzare in Wonder Woman 1984. Gal Gadot ha confessato di sentirsi sexy con indosso il nuovo costume di Wonder Woman, la celebre armatura dorata che l'attrice israeliana sfoggerà in Wonder Woman 1984. Parlando con il Sun, Gal Gadot ha confessato: "Il costume ha qualcosa di speciale, l'armatura dorata ti fa entrare subito nel personaggio. Indossarla ti fa subito apparire più bella, mi fa sentire sexy, è fantastica". ... Leggi su movieplayer

Parlando dell'impegno nell'incarnare Wonder Woman, l'attrice ha aggiunto: "Non posso immaginare la mia vita senza Wonder Woman; è stato un impegno così intenso e potente e ha avuto un tale ...

