Whirlpool, prosegue il braccio di ferro: nuovo sciopero degli operai (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Vertenza Whirlpool, prosegue il braccio di ferro tra operai e multinazionale. La rappresentanza sindacale unitaria emana altre 4 ore di sciopero per la giornata del 31 luglio. sciopero che andrà in atto a margine dell’incontro, in call-conference, col Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, dove gli operai, insieme ai sindacati, ribadiranno il loro no a proposte di reindustrializzazioni poco lungimiranti. “Il Governo – si legge nella nota dell’Rsu – non può assecondare la multinazionale nel suo intento di disimpegnarsi dall’accordo e dalle sue responsabilità, il futuro del Paese passa attraverso questa vertenza”. Un caso, quello della ... Leggi su anteprima24

FABRIANO - Prosegue lo stato di agitazione alla Whirlpool. Anzi, si intensifica, perché alcune recenti decisioni unilaterali della multinazionale statunitense hanno generato non poca preoccupazione in ...

«La lavatrice d’alta gamma che avrebbero dovuto fare a Napoli l’hanno già portata in Cina senza neppure dichiararlo ufficialmente – prosegue Ferri -. Gli esempi di reindustrializzazione targati ...

