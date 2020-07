Whirlpool Napoli: venerdì 31 luglio, giorno dell’incontro tra le parti al Ministero, quattro ore di sciopero (Di martedì 28 luglio 2020) Proclamano quattro ore di sciopero per venerdì prossimo, gli operai della Whirlpool di Napoli. In contemporanea con il tavolo, a Roma, tra Ministero dello Sviluppo economico, Invitalia, vertici aziendali della multinazionale americana e i sindacati, gli operai dello stabilimento di Napoli est, incroceranno le braccia in attesa dell’esito dell’incontro. “Il Governo non puo’ assecondare la multinazionale nel suo intendo di disimpegnarsi dall’accordo di rilancio per Napoli – fanno sapere le Rsu della fabbrica di Napoli- Il futuro del Paese passa da questa vertenza”. “Il Governo ha mostrato di avere un peso politico in Europa – sottolineano – ora deve mostrare di averlo anche in casa ... Leggi su ildenaro

