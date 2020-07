Wanda Nara si rilassa sul lettino, ma il décolleté è esplosivo – FOTO (Di martedì 28 luglio 2020) Wanda Nara si rilassa sul lettino, ma il décolleté è esplosivo come mostra la FOTO pubblicata da poco dalla bella argentina. Wanda Nara conferma di essere bellissima e molto probabilmente tra le donne più attraenti e corteggiate della televisione italiana. La moglie-agente di Mauro Icardi, che vive da diverso tempo a Parigi con il resto … L'articolo Wanda Nara si rilassa sul lettino, ma il décolleté è esplosivo – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Blowjoint : @NaraStaBocchi2 mi sono per caso imbattutto nella frase bio del profilo. applausi. tantissimissima roba. E come Nar… - Filozafando : - Chechu Bonelli - Pratto - Bonadeo - Wanda Nara - Iniesta - riva_daniela : Io come Wanda Nara : ao’ guarda come si baciano questi due ! #ciavarrini - cipe4ever : @jeschiralli @Specialcla In confronto Wanda Nara è Rita Levi Montalcini. - hopefulruel : @ruelruin @lowbenee dios ni idea que es pero cuando DICE LE ROBO LA NOVIA Y APARECE ICARDI Y WANDA NARA AKDJSJSJJASKJWA CHAU -