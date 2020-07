Vittoria (Rg), scooter contro auto: muore una 17enne, gravemente ferito il fidanzato (Di martedì 28 luglio 2020) Vittoria (RG) Eliana Denaro è morta sul colpo stanotte mentre era in sella allo scooter del fidanzato. Nello scontro fra la moto e un’auto, in via Pescara, a Scoglitti, la giovane vittoriese non ha avuto scampo. Inutili i soccorsi dell’ambulanza del 118 per lei. Grave il suo fidanzatino 26enne, trasferito nottetempo all’ospedale Cervello di Palermo. Una ragazza di 17 anni Eliana Denaro ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle porte di Scoglitti, frazione marinara di Vittoria (provincia di Ragusa), in uno scontro tra uno motorino e un’auto. Il ciclomotore guidato dal fidanzato della giovane ha sbattuto contro una macchina in via Pescara. I due veicoli ... Leggi su limemagazine.eu

