Vite al limite, Lupe batte ogni record! Pesava 300 chili, guardatela oggi (Foto) (Di martedì 28 luglio 2020) Tutte le Foto a fine articolo! Il giorno 11 luglio 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima e quattordicesima puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Lupe Samano (detta Lupita). Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un caso talmente particolare da decidere di dividere la vicenda in due puntate che chiusero di fatto la stagione. (Continua...) Vite al limite, Lupe Samano Lupita, la protagonista, ha 39 anni, vive a San Bernardino nello stato di California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 291 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati considerevoli, perdendo ben 136 kg per arrivare a 155 ... Leggi su howtodofor

