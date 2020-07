Virgil Abloh e Mercedes-Benz insieme per il Project Geländewagen (Di martedì 28 luglio 2020) Virgil Abloh e Mercedes-Benz lavoreranno insieme per la prima volta con il “Project Geländewagen”. L'artista americano firmerà un'edizione unica della Classe G, la fuoristrada che la Casa tedesca produce da oltre 40 anni. La collaborazione a quattro mani con Gorden Wagener, Responsabile del design Mercedes-Benz, rappresenta a tutti gli effetti l'unione di due mondi: il settore automobilistico con il mondo della moda e dell'arte, allargando i confini di entrambi gli ambiti creativi per ridefinire il panorama del lusso. L'opera verrà presentata in modalità digitale in tutto il mondo martedì 8 settembre 2020. Virgil Abloh e ... Leggi su gqitalia

L'artista americano firmerà un'edizione unica della Classe G, la fuoristrada che la Casa tedesca produce da oltre 40 anni

