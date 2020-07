Violenze al carcere delle Vallette, rimosso direttore (Di martedì 28 luglio 2020) E’ stato rimosso dal suo incarico di direttore del carcere di Torino Domenico Minervini dopo lo scandalo dell’inchiesta sulle presunte torture delle guardie nei confronti dei detenuti per cui lo stesso Minervini è accusato di favoreggiamento e omessa denuncia. Lo stesso provvedimento, che arriverebbe direttamente dal Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, è stato emesso anche nei confronti di Giovanni Battista Alberotanza, comandante della polizia penitenziaria del “Lorusso e Cotugno”. Minervini sarebbe stato messo a disposizione, e al suo posto dovrebbe arrivare Rosalia Marino, già direttrice al carcere di Novara. Mentre Alberotanza è stato distaccato ad Asti. L’inchiesta, di ... Leggi su nuovasocieta

MediasetTgcom24 : Violenze carcere Torino, rimossi direttore e capo polizia penitenziaria #torino - SkyTG24 : Violenze nel carcere di #Torino: rimosso il direttore - LaStampa : Il direttore del carcere di Torino, Domenico Minervini, è stato rimosso dall'incarico. - nuovasocieta : Violenze al carcere delle Vallette, rimosso direttore - xabier2013 : RT @LaStampa: Il direttore del carcere di Torino, Domenico Minervini, è stato rimosso dall'incarico. -

Ultime Notizie dalla rete : Violenze carcere

TGCOM

I terroristi dello Stato Islamico in carcere. L’angoscia di una madre yazida per la figlia prigioniera. Alì, adolescente, che fatica per portare il pane ai suoi fratelli... Tutt’intorno, e dentro le ...Ha reciso il braccialetto elettronico ed è evaso dagli arresti domiciliari. Dopo una settimana di indagini i carabinieri di Portogruaro sono riusciti a rintracciare M.D.C., 19enne originario del Mozam ...