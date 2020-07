VIDEO | Dg Asl Rieti: “A Poggio Mirteto unica struttura riabilitativa pubblica del Lazio” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – La Struttura sanitaria residenziale per la riabilitazione di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, si pone come riferimento per i pazienti del territorio ma anche per il resto della regione che hanno necessita’ di seguire protocolli riabilitativi a seguito di esiti di malattie cerebrovascolari, Parkinson oppure nel post chirugico, come in caso di ricorso ad artroprotesi. In piu’ da settembre la struttura passa da 17 posti letto a ben 57. Per capire quali sono i servizi erogati e i progetti futuri l’agenzia di stampa Dire ha intervistato Marinella D’Innocenzo, Direttore Generale della Asl di Rieti. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Asl VIDEO | Dg Asl Rieti: "A Poggio Mirteto unica struttura riabilitativa pubblica del Lazio" - DIRE.it Dire Coronavirus, a Roma quattro nuovi casi: sono 13 in totale nel Lazio. I dati Asl del 27 luglio

Sono quattro i nuovi casi di coronavirus a Roma, altri sette nella provincia e due nelle altre città della regione. Nelle ultime 24 ore, quindi, secondo i dati forniti dalle Asl e dagli ospedali sono ...

Latina, focolaio indiano: in ospedale tutti in coda per un tampone

Per questo era necessario coinvolgere i responsabili delle comunità e fare in modo che lo screening arrivasse a più persone possibili, a cominciare da coloro che avevano partecipato a una funzione rel ...

