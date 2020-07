VIDEO | Altro indizio social da parte di Ibrahimovic nei confronti del Milan: "Sta arrivando il Presidente" (Di martedì 28 luglio 2020) In attesa che il suo agente Mino Raiola incontri la dirigenza rossonera per discutere del suo rinnovo di contratto, Zlatan Ibrahimovic lancia messaggi d'amore sui suoi social all'indirizzo del Milan lasciando intendere che non si muoverà da Milano in vista del prossimo anno. Nella giornata di ieri Ibrahimovic ha fatto ritorno al centro sportivo di Milanello in grande stile a bordo di un elicottero mostrando il tutto sulle stories del suo profilo Instagram accompagnando il VIDEO con la... Leggi su 90min

marcocappato : La sentenza di oggi fa compiere un altro passo avanti verso un più ampio riconoscimento del diritto ad essere aiuta… - scialpi : @RaiTre domanda noi dello spettacolo ci rimettiamo perché dobbiamo distanziare le persone e poi vedi in tv seduti u… - matteosalvinimi : ?? Nuovo barcone con 55 tunisini (in fuga dalla famosa 'guerra di Tunisia') e salgono a 800 (ottocento!) gli sbarch… - maryinexile : RT @marcocappato: La sentenza di oggi fa compiere un altro passo avanti verso un più ampio riconoscimento del diritto ad essere aiutati a m… - ValentinaFascia : RT @Terra_Pianeta: Uragano #Hanna pensaci tu!!! ?? Abbatti l'indifferenza e queste stupide barriere che i bipedi cercano sempre di erigere… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Altro BASEBALL: Bologna non si ferma più, altro sweep contro Parma | VIDEO Teleromagna24 Intervento a Bressanvido

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Incendio a Montecchio Precalcino

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...