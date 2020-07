Vertenza Sirti: a Benevento a rischio il cantiere con i 40 dipendenti (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Assemblea e sciopero dei lavoratori della Sirti, cantiere di Benevento, nell’ambito di una lotta che sta coinvolgendo tutto il Paese. Sono 40 i dipendenti sanniti che rischiano di restare disoccupati, così come altri 3.500 in tutta Italia. I Sindacati nazionali hanno indetto questo sciopero in vista di una possibile ripresa del confronto presso il Ministero dello Sviluppo Economico per il rilancio dell’Azienda, operante nel settore delle telecomuniczioni, e per scongiurare i circa 800 esuberi di lavoratori previsti dal management Sirti. La FIM CISL ha attivato una campagna di sensibilizzazione presso la Prefettura, il Sindaco di Benevento e la Regione Campania. Lo scenario futuro per la ... Leggi su anteprima24

