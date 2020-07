Verona, D’Amico: «Pazzini ci lascerà. Ma potrà tornare da protagonista» (Di martedì 28 luglio 2020) Tony D’Amico ha commentato l’addio di Giampaolo Pazzini all’Hellas Verona: le dichiarazioni del direttore sportivo Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha commentato l’addio di Giampaolo Pazzini. ADDIO – «Abbiamo convocato questa conferenza per comunicare che dopo cinque anni bellissimi, a fine stagione terminerà il rapporto con Giampaolo. Ci sembrava doveroso essere al suo fianco. Tutta la squadra avrebbe voluto essere presente, ma per le normative anti-Covid non è stato possibile». POSSIBILE PERMANENZA – «Penso che Giampaolo sia una persona molto intelligente, oltre ad essere un grande professionista. Credo che per le sue capacità potrà intraprendere la strada da grande che vuole percorrere. Per la sua ... Leggi su calcionews24

