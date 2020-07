Venezuela, l’avvocata Sujù: “Carcacas tortura chi ha fame e protesta” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – “In Venezuela, il malcontento sociale ha aumentato le violazioni dei diritti umani da parte del regime. La fame, la mancanza di acqua, medicinali, corrente elettrica e carburante, così come le accuse di corruzione contro i funzionari pubblici stanno alimentando il dissenso. E le autorità, nel tentativo di controllare queste proteste, non si fanno scrupoli ad usare l’arma della repressione: arresti arbitrari, torture in carcere, e addirittura uccisioni“. Questa la denuncia che l’avvocata Tamara Sujù affida all’agenzia Dire. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela l’avvocata Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera