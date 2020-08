Venezia 77 programma completo e ospiti. Quattro film italiani in concorso, anteprima del Lido (Di martedì 28 luglio 2020) Venezia 77 programma e ospiti del 2020, Mostra del cinema di Venezia 2020 i film in concorso Annunciato il programma di Venezia 77, l’edizione 2020 post Covid-19. Il direttore Alberto Barbera ha mostrato in anteprima il Lido in preparazione per l’inizio fissato dal 2 settembre al 12 settembre 2020. Ci saranno i red carpet, rispettando le norme anti Covid-19. Dopo Alessandra Mastronardi, la madrina di Venezia 77 sarà Anna Foglietta che condurrà le serate di apertura e di ... Leggi su spettacoloitaliano

arteletteratura : RT @TheBlogArtPost: #Theblogartpost @teatrolafenice | Presentato il #programma per la stagione autunnale del #Teatro #LaFenice di #Venezia.… - arteletteratura : RT @SkyTG24: La Fenice di Venezia, annunciata l'intera programmazione fino a ottobre - Notiziedi_it : Venezia 2020: Fiori, Fiori, Fiori! di Luca Guadagnino completa il programma - cinefilosit : #Venezia77: Luca Guadagnino e Kyle Rankin completano il programma #ILoveCinefilos - zazoomblog : Venezia 77 Due nuovi titoli completano il programma - #Venezia #nuovi #titoli #completano -