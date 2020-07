Venezia 77: la lista completa dei film presentati (Di martedì 28 luglio 2020) Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia si terrà la 77esima edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. La tradizionale conferenza stampa con il direttore Alberto Barbera si è tenuta oggi e sono stati annunciati tutti i titoli che vedremo durante la kermesse Veneziana Il direttore Alberto Barbera e il presidente della Biennale Roberto Cicutto durante la conferenza stampa hanno fornito tutti i dettagli che ci aspettano durante questa Mostra del Cinema, oltre ai già annunciati Leoni d’oro alla Carriera e al film d’apertura, anche le ovvie riduzioni dei film in gara e delle giurie causate dall’emergenza sanitaria. Il direttore ha poi presentato tutti i film che vedremo in gara nelle varie sezioni e anche i fuori ... Leggi su tuttotek

