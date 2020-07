Veneto, discoteca piena a Jesolo, Zaia: “Nessuna giustificazione, punto!” (Di martedì 28 luglio 2020) Il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, si fa sentire sulla vicenda di Jesolo. Superassembramento alla discoteca Il Muretto Luca Zaia (Fonte foto: Getty Images)Più di un video che gira sul web, conferma che pochi giorni fa, verso le 5 del mattino, tantissimi giovani si sono assembrati venendo meno a tutte le regole anti-Covid, in Veneto. Più precisamente a Jesolo, fuori la discoteca Il Muretto. Dapprima all’interno, ballando a strettissimo contatto, poi all’uscita, continuando a non tenere alcun tipo di distanza. I giovani della discoteca Il Muretto, si sono comportati come se non ci fosse ancora in atto, l’emergenza Coronavirus. Su questo argomento, si è fatto sentire il ... Leggi su chenews

veneto_ : RT @corriereveneto: #Coronavirus, il prefetto: «In discoteca a #Jesolo viste scene raccapriccianti» - Edoenonsolo : Archeologia urbana veneta degli anni ‘80: la discoteca Studio 54, coi muri rosa, a Torri di Quartesolo. #Veneto - NessunaGaranzia : “Eh, in Veneto si sono tolti la mascherina e sono andati alla discoteca!” Muso duro Mascarina fracà Bestemmia libera -