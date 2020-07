Venerdì a Campagna il teatro di Eduardo con “Uomo e Galantuomo” (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCampagna (Sa) – Al teatro e alla musica è affidato il gran finale del festival “’a Chiena Campagna creattiva fra memoria, acqua e fuoco”, realizzato dal Comune di Campagna con il contributo della Regione Campania (evento cofinanziato dal POC Campania 2014-2020 – Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura”). Venerdì sera (31 luglio), alle ore 20 e in replica alle ore 22.30, si tornerà nell’ex convento dei Cappuccini a San Martino per un grande classico del teatro a firma dell’Associazione teatro dei Dioscuri, “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo per la regia di Antonio ... Leggi su anteprima24

