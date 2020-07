Velardi insultato a “L’Aria che tira”: «Testa di c***». Il fuorionda imbarazzante scatena il web (Di martedì 28 luglio 2020) Episodio increscioso e imbarazzante. A volte le voci di fondo sfuggono in tv durante le registrazioni e i collegamenti. E così durante L’aria che tira, il programma del mattino in onda su La7 i telespettaptro hanno potuto sentire un epiteto non certo lusinghiero per Claudio Velardi, ospite del programma. Il suo intervento verteva sul tema dei temi, la possibilità di ricorrere al Mes. Velardi si stava esprimendo a favore. Non era solo. Tra gli altri ospiti figuravano il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, il deputato della Lega Massimo Bitonci e l’imprenditore Gian Luca Brambilla. Gelo in studio Ecco che a ud un certo punta risuona un fuorionda imbarazzante: “Testa di c…..” , si sente ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Velardi insultato a “L’Aria che tira”: «Testa di c***». Il fuorionda imbarazzante scatena i social… -

Ultime Notizie dalla rete : Velardi insultato Claudio Velardi insultato a L'aria che tira mentre parla: "Testa di c***", gelo a La7. Chi è stato? Liberoquotidiano.it Velardi insultato a “L’Aria che tira”: «Testa di c***». Il fuorionda imbarazzante scatena i social

Episodio increscioso e imbarazzante. A volte le voci di fondo sfuggono in tv durante le registrazioni e i collegamenti. E così durante L’aria che tira, il programma del mattino in onda su La7 i teles ...

Claudio Velardi insultato a L'aria che tira mentre parla: "Testa di c***", gelo a La7. Chi è stato?

E calò il gelo a L'aria che tira, il programma del mattino in onda su La7. Già, perché ospite in collegamento c'era claudio Velardi, che stava parlando della possibilità di ricorrere al Mes, che ovvia ...

Episodio increscioso e imbarazzante. A volte le voci di fondo sfuggono in tv durante le registrazioni e i collegamenti. E così durante L’aria che tira, il programma del mattino in onda su La7 i teles ...E calò il gelo a L'aria che tira, il programma del mattino in onda su La7. Già, perché ospite in collegamento c'era claudio Velardi, che stava parlando della possibilità di ricorrere al Mes, che ovvia ...