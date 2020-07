Vasco Rossi: “Mai uno schiaffo, solo amore. Difficile accettare che non abbia potuto gustare il mio successo”. Il ricordo del papà (Di martedì 28 luglio 2020) Vasco Rossi ha sempre ricordato con affetto il rapporto con il padre Giovanni Carlo, detto Carlino, morto nel 1979 a soli 56 anni all’improvviso per infarto, mentre era alla guida del suo camion per lavoro. All’inizio dell’anno al padre del rocker è stata conferita una medaglia al valore perché, quando è stato internato nel lager nazista di Dortmund, aveva rifiutato fermamente di combattere per i tedeschi. La medaglia è stata poi ritirata dalla madre 90enne di Vasco, Novella Corsi. Proprio oggi 28 luglio ricorre il compleanno del padre e Vasco ha pubblicato uno scatto in bianco e nero, che lo ritrae giovanissimo al fianco di Carlino, con la scritta “Mio padre era del segno del Leone con un carattere molto forte”. Poi un post affettuoso e ... Leggi su ilfattoquotidiano

