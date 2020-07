«Vanity Fair» celebra il sorriso delle donne (Di martedì 28 luglio 2020) Vanity Fair, in edicola dal 29 luglio, dedica il nuovo numero all’ironia delle donne attraverso le voci di grandi artiste italiane e internazionali. «In un’Italia in cui su 10 persone che tornano al lavoro dopo il lockdown, solo 3 sono donne, non c’è niente da ridere», spiega il direttore Simone Marchetti. «Ma proprio per questo abbiamo voluto un intero numero di Vanity Fair dedicato all’ironia femminile, un umorismo d’autore, anzi d’autrice, che è stato in grado di scardinare e a volte persino di abbattere il maschilismo che attanaglia questo Paese con la forza dell’arma più inaspettata: la risata». Il sorriso delle donne è il ... Leggi su gqitalia

VanityFairIt : Il direttore Simone Marchetti e il vicedirettore Malcom Pagani raccontano il nuovo numero in edicola da domani 29 l… - raffaeledegni1 : RT @VanityFairIt: Il nuovo numero di «Vanity Fair» celebra l'ironia delle donne attraverso le voci di grandi artiste italiane e internazion… - SpotandWeb : Nuova notizia: “Il sorriso delle donne”: sul nuovo numero di Vanity Fair - PicenoNews24 : Le Marche baby friendly, arriva la “sponsorizzazione” di Vanity Fair - VanityFairIt : Il nuovo numero di «Vanity Fair» celebra l'ironia delle donne attraverso le voci di grandi artiste italiane e inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanity Fair Vanity Fair Confidential: «Il sorriso delle donne», ecco di che cosa parla il nuovo numero di Vanity Fair in edicola Vanity Fair Italia Il sorriso delle donne celebrato da Vanity Fair

Il nuovo numero di Vanity Fair celebra l'ironia delle donne attraverso le voci di grandi artiste italiane e internazionali Vanity Fair, in edicola dal 29 luglio, dedica il nuovo numero all’ironia dell ...

E il rosso Valentino diventò rosso Cgil

«Sciur padrun da li beli braghi bianchi». Poco importa che siano sarte e non mondine, poco importa che in mezzo non ci sia un contenzioso per «li palanchi» a fine mese e a nulla vale il fatto che stia ...

Il nuovo numero di Vanity Fair celebra l'ironia delle donne attraverso le voci di grandi artiste italiane e internazionali Vanity Fair, in edicola dal 29 luglio, dedica il nuovo numero all’ironia dell ...«Sciur padrun da li beli braghi bianchi». Poco importa che siano sarte e non mondine, poco importa che in mezzo non ci sia un contenzioso per «li palanchi» a fine mese e a nulla vale il fatto che stia ...