Van Basten accusa la Serie A: “E’ scarsa, De Ligt non ha imparato nulla da Bonucci” (Di martedì 28 luglio 2020) Senza freni. Come spesso accade. Non le ha mai mandate a dire Marco Van Basten, nonostante in Italia abbia fatto tanto e nonostante l’Italia gli abbia dato tanto. L’olandese se la prende con il nostro campionato e consiglia (male!) il suo connazionale Matthijs de Ligt. Questo è quanto l’ex attaccante del Milan ha affermato ai microfoni di Ziggo Sport: “Non penso abbia fatto meglio rispetto alla scorsa stagione all’Ajax. È stato sfortunato a non avere Chiellini, un vero giocatore di squadra. Bonucci fa le sue cose, non organizza e non indica cosa dovrebbe fare Matthijs. Chiellini invece fa le cose anche per gli altri. Credo che De Ligt avrebbe imparato di più al Real Madrid, al Barcellona o al Manchester City. Avrebbe inoltre giocato in un campionato più ... Leggi su calcioweb.eu

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: E #VanBasten punge #DeLigt: '#SerieA più scarsa, #Juve scelta sbagliata, non è migliorato' - _Releo : RT @Gazzetta_it: E #VanBasten punge #DeLigt: '#SerieA più scarsa, #Juve scelta sbagliata, non è migliorato' - pjoint : @Dirono @GWR Cancella asino e informati prima ! Ti senti con Van Basten ma non fai le domande giuste a quanto pare - saimon83ful : @Gazzetta_it Ma vai a cagare quanto ti brucia van Basten... Sti olandesi a rompere i coglioni e schiavi del Barcell… - sportli26181512 : E Van Basten punge De Ligt: 'Serie A più scarsa, Juve scelta sbagliata, non è migliorato': E Van Basten punge De Li… -