Vaccino Coronavirus, presidente Irbm: “In farmacia da gennaio, ecco il costo” (Di martedì 28 luglio 2020) Vaccino Coronavirus, clamorosa svolta in arrivo. Come infatti annunciato dal presidente dell’Irbm di Pomezia, il prodotto potrebbe essere disponibile già in farmacia a partire da gennaio e per una cifra modica. Vaccino Coronavirus, possibile clamorosa svolta in arrivo. Ad annunciarla è Piero Di Lorenzo, presidente dell’Irbm di Pomezia, ai microfoni di Libero. La struttura citata, … L'articolo Vaccino Coronavirus, presidente Irbm: “In farmacia da gennaio, ecco il costo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

