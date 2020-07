Vaccino contro il Covid? "Attenti alle scorciatoie", avverte Crisanti (Di martedì 28 luglio 2020) Per completare le sperimentazioni su un nuovo Vaccino "servono in genere 4 o 5 anni. Certo, si possono prendere delle scorciatoie ma per ogni scorciatoia aumentano i rischi che il Vaccino non funzioni o abbia degli effetti collaterali". Lo ha detto a "Radio anch'io" il microbiologo dell'Università di Padova Andrea Crisanti. "Trovarci in una situazione del genere - ha aggiunto Crisanti - sarebbe un peccato anche perché darebbe un fantastico argomento a tutti coloro che pensano che i vaccini sono dannosi". "Le donne si infettano quanto gli uomini però guariscono prima, sviluppano una malattia più lieve", ha affermato ancora Crisanti. Il motivo? "Sicuramente tra uomo e donna ci sono delle importanti differenze genetiche, ... Leggi su agi

repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump assicura: 'Ricerca sul vaccino procede in tempi record'. In Brasile sanitari e vescovi… - LegaSalvini : Quarta Repubblica, Salvini contro Henry-Lévy: 'Vaccino al coronavirus grazie agli immigrati? Venga a vedere Stazion… - MSF_ITALIA : Le conseguenze della pandemia #Covid19 in contesti come la Siria e lo Yemen, la lotta per l'accessibilità del… - LPincia : RT @FaberVonCastell: Nulla da vedere qui. Bill G. DICHIARA candidamente che il vaccino contro il Covid modificherà il DNA e l'RNA umano tr… - hele_fr : RT @SecolodItalia1: Il delirio di Henri Lévy: «Vaccino contro il virus grazie agli immigrati». Salvini: «Porta l’Africa a casa tua» https:/… -