Vaccino anti coronavirus, la virologa ‘cavia’: “novità importanti in autunno” (Di martedì 28 luglio 2020) “Sto bene, nessun effetto collaterale”. Parla la virologa Groppelli che due mesi fa si è fatta iniettare come cavia il Vaccino anti coronavirus. Lei, insieme ad altre migliaia di persone in tutto il mondo, si è fatta iniettare come prova un Vaccino contro il coronavirus. Elisabetta Groppelli sta bene, non ha avuto nessun effetto collaterale. Sono gli eori di cui poco si parla che mettono a rischio la propria salute a servizio della comunità. Sono passati due mesi da quando è stata sottoposta al Vaccino anti Covid. Elisabetta Groppelli, ricercatrice al St.George’s di Londra, si sente bene e assicura di non aver avuto “nessun effetto collaterale maggiore. Alcuni di ... Leggi su chenews

